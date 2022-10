Jetzt bestimmen Thailänder: Nach Tod des Red-Bull-Gründers – wird jetzt Mateschitz Junior der neue Chef?

Das Ur-Red-Bull aus Thailand heisst Krating Daeng und existiert seit 1975. «Didi» Mateschitz entdeckte das Aufputschgetränk während einer Dienstreise im Jahr 1982 und kaufte die Lizenzrechte. Gemeinsam mit Chaleo Yoovidhya, Eigentümer von T.C. Pharmaceuticals, und dessen Sohn Chalerm, gründete er die Red Bull GmbH in Österreich. Er übernahm das Logo, passte den Drink aber dem westlichen Geschmack an. Denn Krating Daeng hat etwa keine Kohlensäure.

Keine Chance für den Posten soll Chalerms Sohn Vorayuth haben. Er soll vor zehn Jahren in einem Ferrari einen Polizisten zu Tode gefahren haben und sich nun in England vor dem Zugriff der thailändischen Behörden verstecken.

Bessere Chancen hätte wohl Mateschitz’ Sohn Mark. Sein Vater soll den 29-Jährigen bereits in der Schulzeit zum Nachfolger aufgebaut haben. Zu Jahresbeginn rückte er in den Vorstand der Red-Bull-Stiftung Wings for Life, die Querschnittslähmung heilbar machen will. Mark Mateschitz leitet eine Immobilien-Tochter von Red Bull und baute laut «Focus» das aus Heilwasser gebraute Thalheimer Bier zur angesagten Marke auf.