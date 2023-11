Nach Tod: Video von Raphael Dwamena geht viral

Dieses Video von Raphael Dwamena veröffentlichte KF Egnatia, sein letzter Club in Albanien. Instagram

Darum gehts Raphael Dwamena ist tot, er brach auf dem Platz zusammen.

Der Ghanaer soll kurz vor einem Transfer gestanden haben.

Nach seinem Tod geht ein Video des Fussballers viral.

Raphael Dwamena war in absoluter Top-Form, als er am Samstag starb. Für den albanischen Club KF Egnatia, für den der Ghanaer seit Januar 2023 spielte, schoss er in 36 Spielen 24 Tore, zehn Treffer bereitete er vor. In der laufenden Saison gelangen ihm wettbewerbsübergreifend zwölf Tore in zwölf Spielen. Dwamena war der beste Torschütze der albanischen Liga und Captain seines Teams.

Bei Egnatia hatte er noch einen laufenden Vertrag, doch anscheinend stand Grosses bevor. Xhevdet Zeka, ein Vertreter von KF Egnatia, erklärte gegenüber der albanischen Zeitung «Gazeta Shqip», dass Dwamena in sehr guter Verfassung gewesen sei. Und Zeka weiter: «Er stand kurz davor, einen sehr lukrativen Vertrag in Saudiarabien zu unterschreiben.» Dwamenas Mitspieler Alen Sherri erklärte gegenüber 20 Minuten: «Ich wusste, dass er viele Angebote vorliegen hatte.»

Ärzte rieten ihm zum Rücktritt

Um den Ex-FCZ-Star trauert Zeka. «Er war ein Profi von einem anderen Stern, den man so nicht in Albanien findet.» Etwas war dem Vereins-Vertreter ausserdem noch wichtig. Gegenüber «Gazeta Shqip» betonte er: «Wir haben seinen Gesundheitszustand permanent überprüft.» Weshalb er das sagte? Dwamena hatte Herzprobleme.

Raphael Dwamena bricht auf dem Platz zusammen. X

Wegen dieser platzte auch ein Transfer vom FC Zürich in die Premier League zu Brighton. 2020 liess sich der Fussballer einen Defibrillator einsetzen. Doch 2022 nahm er diesen wieder heraus. Seinen Entscheid gegen den Defibrillator erklärte er im Herbst vor einem Jahr gegenüber 20 Minuten so: «Ich habe kein Vertrauen mehr in die Technik. Ich nehme das ganze Risiko auf mich. Wenn was passiert, bin ich schuld.» Vor seinem Transfer nach Albanien rieten ihm Ärzte zu einem Rücktritt.

Dwamena war sehr gläubig

Aktuell geht ein kurzes Video-Interview mit Dwamena viral. Zunächst verbreitete es sich auf X, am späten Samstagabend postete es auch sein letzter Verein auf Instagram. Im Video ist Dwamena lachend zu sehen. «Zu treffen und Punkte zu machen, ist schön. Aber das Wichtigste ist, dass ich lebe. Viele Menschen sind nicht mehr unter uns und sind gestorben», sagte er – und weiter: «Das Schönste, was mir Gott gegeben hat, ist das Leben. Das ist wunderschön.»

1 / 6 Hier spielte Raphael Dwamena für den FC Zürich. Freshfocus. Für die Old Boys spielte Raphael Dwamena (l.) vor einem Jahr. Instagram/oldboys1894 Dwamena erlebte in seiner Karriere schon viel. imago images/Ritzau Scanpix

Diese Worte wirken im aktuellen Zusammenhang noch tragischer. Denn jetzt trauert die Fussball-Welt. Dwamena starb am Samstag im Alter von 28 Jahren. Er war auf dem Platz zusammengebrochen und regungslos liegengeblieben. Die Spieler beider Teams leisteten Erste Hilfe, kurz darauf wurde Dwamena in ein Spital transportiert. In diesem starb er.

Zahlreiche Ex-Clubs meldeten sich in der Folge mit emotionalen Statements zu Wort. Philipp Degen sagte: «Die Nachricht von deinem Tod macht mich fassungslos.» Nach dem 4:2-Sieg von St. Gallen gegen Winterthur vergoss Espen-Goalie Lawrence Ati Zigi auf Höhe des Mittelpunkts bittere Tränen. In der Mixed Zone erklärte er gegenüber dem «Blick»: «Ich habe meinen besten Freund verloren, ich bin unglaublich traurig.»