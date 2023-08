Verkehrssicherheit: Stadtparlament will Sofortmassnahmen am Escher-Wyss-Platz 

Am 21. Dezember 2022 ist ein fünfjähriger Junge am Escher-Wyss-Platz tödlich in einem Verkehrsunfall verunglückt.

Das ist passiert

Am 21. Dezember 2022 kam ein fünfjähriger Junge bei einem tragischen Verkehrsunfall am Escher-Wyss-Platz ums Leben. Die GLP-Gemeinderätin Carla Reinhard und Grünen-Gemeinderat Markus Knauss verlangten in einer Reaktion auf den Unfall in einem Postulat Ende Mai 2023 sofortige Massnahmen für eine Verbesserung der Sicherheitssituation der Schulkinder. Das Strassennetz im Umfeld des Escher-Wyss-Platzes sei für Verkehrsteilnehmende «sehr anspruchsvoll, unübersichtlich und damit potenziell unfallträchtig», schreiben die Initianten in ihrem Vorstoss. «Für Schul- und Kindergartenkinder ist unseres Erachtens ein Schulweg über den Escher-Wyss-Platz nicht zumutbar.»