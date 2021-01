Ganz anders ist die Stimmung in Corébert BE.

In Rière le Moulin in Cortébert BE brannte in der Nacht auf Freitag ein Bauernhof lichterloh. Personen wurden dabei keine verletzt – doch 50 Kälber verloren durch den Brand ihr Leben. Anhand mehrerer Medienberichte wurde die Tierrechtsorganisation PETA auf den Tod der Kälber aufmerksam – und hat nun Anzeige gegen den Landwirt erstattet.