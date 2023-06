Nach Tod von Gino Mäder: Das sagt Fabian Cancellara

Gino Mäder erlag am 16. Juni den Verletzungen, die er ein Tag zuvor an der Tour de Suisse erlitten hatte.

Unter dem Namen Tudor Pro Cycling Team kehrte in dieser Radsport-Saison erstmals wieder ein Schweizer Team zurück in den Profi-Bereich. Die Teamleitung hat Fabian Cancellara inne, seines Zeichens unter anderem zweifacher Olympiasieger und vierfacher Weltmeister. Zuletzt gab es Gespräche, dass Gino Mäder zum Team dazu stossen könnte. Doch dazu kam es nicht. Gino Mäder verunglückte bei der diesjährigen Tour de Suisse so schwer, dass er einen Tag später am 16. Juni im Spital seinen Verletzungen erlag.