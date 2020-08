vor 1h

Zollikerberg ZH Nach Tod von Jugendlichen sitzt 18-Jähriger in U-Haft

Ein junger Rapper und eine 15-jährige Jugendliche sind in Zollikerberg tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Der 18-jährige Anrufer sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Die Beamten der Spurensicherung untersuchten die Wohnung und nahmen eine Kartonschachtel mit. 20 Minuten

Darum gehts Zwei 15-Jährige wurden tot in einer Wohnung entdeckt.

Ein 18-Jähriger informiert die Polizei.

Dieser muss jetzt in Untersuchungshaft.

Nach dem Tod von zwei Jugendlichen in Zollikerberg sitzt nun der 18-Jährige, der die beiden 15-jährigen gefunden hatte, in Untersuchungshaft. Das Zwangsmassnahmengericht bewilligte den entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft.

Diese bestätigte am Freitag entsprechende Medienberichte. Grund für die Untersuchungshaft ist der Verdacht auf Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Woran die beiden Jugendlichen gestorben ist, ist nach wie vor unklar. Das rechtsmedizinische Gutachten wird erst in den kommenden zwei Wochen erwartet.