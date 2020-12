Jambolina heisst die neue Bärin in Arosa. Sie wurde in der Ukraine aus einem winzigen Käfig befreit und kommt in den nächsten Tagen an. Das Bärenland musste kürzlich den Verlust von Napa hinnehmen.

Darum gehts Die Braunbärin Jambolina zieht ins Arosa Bärenland ein.

Sie wurde aus einem winzigen Käfig in der Ukraine befreit.

Jambolina wird in den nächsten Tagen im Bündnerland erwartet.

Erst kürzlich verlor das Bärenland mit Napa seinen ersten Bewohner.

Laut den Informationen und Auskünften des Halters wurde die Bärin namens Jambolina im Januar 2009 in einem Zoo auf der Krim geboren. Nur wenige Wochen nach ihrer Geburt wurde sie dann gemäss seinen Aussagen von ihm gekauft und als Zirkusbär trainiert, wie das Arosa Bärenland mitteilt. Jambolina trat bis zum März 2020 als Attraktion in Zirkussen auf, überwiegend in der Ukraine, aber auch im Ausland.

Wegen der Corona-Restriktionen und der Absagen vieler öffentlicher Veranstaltungen konnte der Halter mit der Braunbärin ab März 2020 nicht mehr auftreten. Seitdem wird das Wildtier laut der Mitteilung in einer nur wenige Quadratmeter grossen Transportkiste aus Metall gehalten. Diese befinde sich in der Garage ihres Halters. In der Kiste kann sich die Bärin kaum bewegen und auch nicht aufrecht stehen, wie Bilder zeigen. Der Besitzer sei sich bewusst, dass die Haltung der Bärin nicht artgemäss sei, und da er künftig auch nicht mehr als Tiertrainer arbeiten möchte, suchte er nach einer Lösung für das Tier.

Jambolina folgt auf Napa

Auch in der Ukraine gibt es ein Bärenschutzzentrum wie das Arosa Bärenland. Dieses sei jedoch voll ausgelastet und habe aktuell keinen Platz. So hat die Tierschutzorganisation Vier Pfoten einen Platz im Ausland gesucht. Fündig wurde man in der Schweiz.

Vier Pfoten übernimmt die Rettung der Braunbärin und plant, sie bereits in den nächsten zehn Tagen ins Bündner Bärenland zu überführen. Dort hat es noch Platz für weitere Bären. Erst kürzlich ist dort Napa verstorben. Er war der erste Bär in Arosa. Nach einer mehrmonatigen Krankheit musste Napa von seinen Leiden befreit werden.

Ausnahme für Transport von Jambolina

Wie das Bärenland mitteilt, ist der Transport von Jambolina in die Schweiz keine Selbstverständlichkeit. Die aktuell angespannte Situation durch Covid-19 mache Rettungsaktionen und die damit verbundenen Wildtiertransporte noch aufwendiger in Organisation und Durchführung. Damit Mensch und Tier gleichermassen geschützt seien, müssten zusätzliche Vorsichtsmassnahmen getroffen werden, die den logistischen Aufwand erhöhten.