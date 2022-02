Davos GR – Nach Tod von Taxifahrer – zwei Männer aus Untersuchungshaft entlassen 

An der Talstrasse in Davos Platz kam es am frühen Freitagmorgen, 11. Februar, zu einer Auseinandersetzung.

In Davos ist am Freitag, 11. Februar, ein Taxifahrer verstorben.

In Davos Platz GR ist am Freitagmorgen, 11. Februar, ein Taxifahrer bewusstlos neben seinem Taxi aufgefunden worden, der noch vor Ort verstorben ist. Zwei Tage später, am 13. Februar, gab es eine erste mögliche Spur: Zwei Männer, ein 54-jähriger Schweizer und ein 26-jähriger Italiener wurden festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, hatten die beiden Männer am frühen Morgen desselben Tages eine Auseinandersetzung mit dem später verstorbenen Taxifahrer.