Altenrhein: Weiter keine Spur von Bub (14) 

Das ist passiert

Seit Sonntagnachmittag wird ein 14-Jähriger nach einem Sprung in den Bodensee vermisst. Der Bub war mit seinem Vater auf einem Segelschiff auf See, das von einem Kollegen des Vaters gelenkt wurde. Vor Altenrhein, in der Nähe des Seezeichens 1, stieg der Bub zum Baden in den See. Dabei wurden er und das Segelschiff auseinandergetrieben, der Vater und sein Kollege verloren den Kontakt zum Jungen.