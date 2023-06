Elm: Nach tödlichem Mountaincartunfall – Betrieb läuft normal weiter

In Elm ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein tödlicher Unfall. Ein 33-Jähriger verunfallte mit einem Mountaincart. 20 Minuten war vor Ort.

Der genaue Unfallhergang wird von der Kantonspolizei Glarus ermittelt.

20 Minuten machte sich ein Bild vor Ort – es herrscht Normalbetrieb.

In Elm GL ist ein 33-jähriger Mann bei einem Freizeitunfall tödlich verunglückt, wie die Kantonspolizei Glarus am Freitagmorgen mitteilte. Der Mann befuhr mit einem Mountaincart, einer Kombination aus Gokart und Schlitten, die dafür vorgesehene Strecke von der Bergstation Ämpächli in Richtung Talstation der Sportbahnen Elm.

In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über das Mountaincart und stürzte über 18 Meter hinweg in abschüssiges Gelände, wobei er sich schwerste Kopfverletzungen zuzog und noch an der Unfallstelle verstarb. Die Umstände des Unfalls werden durch die Staatsanwaltschaft sowie die Kantonspolizei Glarus untersucht. Eine Blut- und Urinprobe wurde von den Untersuchungsbehörden angeordnet. Neben Polizei standen auch die Rettung und die Rega im Einsatz.

Betrieb wird normal geführt

Der 33-Jährige war am Donnerstagnachmittag nicht allein unterwegs. «Er war Teil einer 14-köpfigen Gruppe, die einen Firmenausflug machte», so Daniel Menzi, Polizeisprecher der Kantonspolizei Glarus. Die Beteiligten alarmierten umgehend die Polizei – doch jede Hilfe kam zu spät. Die Arbeitskolleginnen und -kollegen wurden nach dem Unfall von einem Careteam betreut.

Trotz des Unfalls fährt am Freitag die Bergbahn und es werden Mountaincarts vermietet. Mieterinnen und Mieter erhalten bei der Entgegennahme der Fahrzeuge eine rudimentäre Einführung. Es wird auf Gefahrenstellen hingewiesen und es wird erklärt, wie man bremsen muss. «Es gibt Instruktionen für alle Mieter der Mountaincarts», sagt Stefan Elmer, Geschäftsführer der Elmer Sportbahnen am Freitagmorgen zu 20 Minuten. Wer ein Gefährt mietet, unterschreibt zudem ein Merkblatt mit den wichtigsten Sicherheitsregeln. Laut Elmer war dies der erste schwere Unfall auf der Strecke. Die Unfallstelle sei nicht speziell steil.

Knappe 400 Meter nach Streckenbeginn liegt die Unfallstelle. 20 Minuten machte sich ein Bild vor Ort. Der Streckenabschnitt des Unglücks wirkt nicht besonders gefährlich. In einem kurzen Waldstück mit wenigen und langgeschwungenen Kurven kam der 33-Jährige von der Strasse ab.

Am Nachmittag gibt Polizeisprecher Menzi weiter bekannt, dass am Mountaincart kein technischer Defekt vorlag. Die Gruppe, die sich auf dem Firmenausflug befand, machte am Donnerstag mehrere Fahrten mit den Mountaincarts. Bei der dritten Abfahrt ab der Bergstation geschah dann der tödliche Unfall. Es waren nicht mehr alle 14 Teilnehmenden, sondern nur noch eine kleinere Gruppe unterwegs.