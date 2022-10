Zürich: Nach tödlichem Velounfall – «es gibt unzählige gefährliche Stellen»

1 / 5 Bei einem Unfall mit einem Lastwagen kam eine 25-jährige Velofahrerin beim Zürcher Lochergut ums Leben. 20min/sac Vor Ort wird der 25-Jährigen gedacht. 20min/sac Laut SP-Gemeinderätin Anna Graff braucht es abgesetzte Velowege, um die objektive und subjektive Sicherheit der Velofahrenden zu verbessern. 20min/Anna Bila

Darum gehts Zürich diskutiert über die Velosicherheit auf dem Stadtgebiet.

SP-Vertretende wollen diese mit abgesetzten Velowegen verbessern.

Die Stadt hat eine grossräumige Einführung von abgetrennten Velowegen aber nicht geplant.

Kerzen, Blumen und ein sogenanntes «Ghost Bike»: Nach einem tödlichen Unfall beim Zürcher Lochergut wird der verstorbenen 25-jährigen Velofahrerin vor Ort gedacht. Am Boden haben Leute ihre Trauer mit Botschaften sichtbar gemacht. Am weiss bemalten Velo hängt ein Bild der Verstorbenen. Nur sechs Tage nach dem Unglück wird eine weitere Velofahrerin (26) in Zürich von einem LKW angefahren und schwer verletzt. Seither wird die Sicherheit für Velofahrende in der Stadt Zürich wieder vermehrt diskutiert.

«Die Veloinfrastruktur in Zürich ist ein Flickenteppich. Während an einigen Orten Massnahmen zur Verbesserung der Velosicherheit getroffen wurden, gibt es noch unzählige Stellen, die sehr gefährlich sind», sagt SP-Gemeinderätin Anna Graff. Schnelle Massnahmen wie «Velosäcke», damit sich die Velofahrenden vor dem Lichtsignal aufstellen und vor den Autos losfahren können, oder frühere Grünphasen seien sinnvoll. Doch, so findet die Politikerin: «Wo es viel Verkehr gibt, müssen Velofahrende vom Autoverkehr getrennt werden. Baulich abgesetzte Velowege würden die objektive und subjektive Sicherheit der Velofahrenden stark verbessern.»

Abgesetzter Veloweg im Kreis 10 entfernt

Dazu hat Graff gemeinsam mit einem Parteikollegen eine schriftliche Anfrage im Gemeinderat eingereicht. «Die Stadt Zürich plant zwar an einigen Orten neue abgetrennte Velowege, jedoch werden solche teils auch zurückgebaut. Dafür habe ich wenig Verständnis.» Dazu will die Politikerin vom Stadtrat Antworten. Graff spielt hier auf das Projekt an der Kornhausstrasse im Zürcher Kreis 10 an. Dort soll der abgesetzte Veloweg entfernt und die Velos mit einem gelben Radstreifen wieder in den Strassenverkehr integriert werden.

Pro Velo Kanton Zürich lehnt dieses Vorhaben ab. «Gerade an der Kornhausstrasse sind das Verkehrsaufkommen und die Busfrequenz hoch. Unter diesen Umständen ist der Entscheid einfach unverständlich», sagt Geschäftsführerin Yvonne Ehrensberger. Wie sie findet, sind abgesetzte Velowege entlang der Hauptverkehrsachsen bei fehlenden Alternativ-Routen dringend nötig. «Beispiele anderer europäischer Städte zeigen, dass so nicht nur die empfundene Sicherheit, sondern auch Unfälle verhindert werden können.»

362 Velounfälle Laut der Dienstabteilung Verkehr wurden im ersten Halbjahr 2022 362 Velo- und Mofa-Unfälle auf dem Stadtgebiet gemeldet, bei 40 davon wurden die Lenkerinnen und Lenker schwer verletzt. Diese Zahlen seien auf dem Niveau der Vorjahre. Der Unfall am Lochergut sei in diesem Jahr der erste mit Todesfolge für einen Velofahrenden gewesen. Die Stadt Zürich hat in den vergangenen Jahren im Rahmen des Strategie-Schwerpunkts «Sicher Velofahren» mehrere Unfall-Hotspots baulich umgestaltet, darunter die Dörfli-/Schwamendingenstrasse, der Bucheggplatz und der Hubertus. «Seit dem Umbau sind an diesen Stellen keine oder weniger Unfälle aufgetreten», so Sprecherin Nadja Häberli. Auch an der Unfallstelle Badener-/Seebahnstrasse wurde ein vier Meter tiefer Velosack eingerichtet. An dieser und anderen konfliktträchtigen Orten seien aber weitere Massnahmen geplant.

Auch Camille Lothe, Präsidentin der SVP der Stadt Zürich, ist bereit über eine Verlagerung der Velowege von der Strasse auf das Trottoir zu sprechen. «Velofahrer und Fussgänger vertragen sich auf einer Kräfte-Ebene besser als Velos und Autos.» Sie betont jedoch die Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmenden: Auto- und Velofahrende sollten sich gleichermassen an die Verkehrsregeln halten und aufeinander Rücksicht nehmen. Gleichzeitig ist Lothe wichtig, dass keine zusätzlichen Vorschriften im Strassenverkehr eingeführt werden: «Davon haben wir genug. Wenn sich die Bevölkerung nicht an diese hält, erachte ich es als sinnlos, noch mehr Regeln einzuführen.»

Einführung von abgetrennten Velowegen nicht geplant

Auch die Stadt sieht Vorteile in abgesetzten Velowegen: So nennt die Dienstabteilung Verkehr auf Anfrage, dass der grössere Abstand zwischen Autos und Velos als Sicherheitsgewinn wahrgenommen wird und somit mehr Personen zum Velofahren motiviert. Eine grossräumige Einführung von abgetrennten Velowegen sei aber nicht geplant. Grund dafür: die geplanten Velovorzugsrouten. Diese verlaufen auf verkehrsarmen Quartierstrassen mit Tempo 30. «Da braucht es keine separaten Infrastrukturen für ein sicheres Velofahren», so Sprecherin Nadja Häberli. Im Einzelfall sollen abgesetzte Velowege in Bezug auf Strassenraumbreite, Verkehrsmengen und Ansprüche geprüft werden.

Zum Rückbau an der Kornhausstrasse sagt die Stadt, dass damit das gegenseitige Überholen der Velos ermöglicht werden soll. Der Abschnitt sei lang und die Geschwindigkeiten vor allem zwischen Velos und E-Bikes würden sich stark unterscheiden. «Eine abgesetzte Veloführung muss somit eine sehr hohe Breite aufweisen, da das Überholen auch bei einem abgeschrägten Randstein nicht gefahrlos möglich ist.» Weiter ermögliche der Velostreifen auf der Fahrbahn ein einfacheres Abbiegen in die Nebenstrassen.