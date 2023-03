Zwergpudel «Laura»: Nach tödlichen Bissverletzungen – jetzt spricht der Besitzer des Beissers

In einem Schreiben, das 20 Minuten vorliegt, schildert die Oberuzwilerin Genaueres. «Der Fall in Oberuzwil wirft Fragen auf, kommt er doch nicht ganz aus heiterem Himmel», schreibt sie. Das Gebiet rund um das Oberstufenzentrum Schützengarten sei in den letzten Jahren immer mehr von «Kampfhunde-Besitzern» genutzt worden. Diese sollen sich nach ihren Aussagen nicht an die offiziellen Reglemente gehalten haben.