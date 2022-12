Paris: Demo nach Attentat eskalierte komplett

Kurden-Demo eskaliert : Nach tödlichen Schüssen in Paris – Polizei setzt massiv Tränengas ein

Einen Tag vor Weihnachten ereignete sich in Paris ein tödliches Attentat. Dabei wurden mindestens drei Menschen erschossen. Die Demonstration danach eskalierte komplett.

Die Polizei setzte Tränengas ein, um kurdische Demonstranten am Freitag in der Nähe eines kurdischen Kulturzentrums im Zentrum von Paris zu vertreiben, vor dem ein Mann am Mittag drei Menschen getötet hatte, wie eine AFP-Reporterin berichtete.