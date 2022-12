Nach Messerattacke in Illerkirchberg – Haftbefehl gegen 27-Jährigen

Illerkirchberg (D) : Nach tödlicher Messerattacke – Haftbefehl gegen 27-jährigen Eritreer erlassen

Am Montag attackierte in Illerkirchberg (DE) ein Eritreer zwei Schulmädchen. Ein 14-jähriges Mädchen erlag später im Spital ihren Verletzungen.

Am Montag ereignete sich im Süden Deutschlands in Illerkilchberg, nur etwa 100 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt, ein Angriff auf zwei Schulmädchen. Ein 14-jähriges Mädchen erlag ihren Verletzungen wenige Stunden nach der Attacke. Das andere Mädchen im Alter von 13 Jahren wurde schwer verletzt. Beide waren nach dem Angriff in Illerkirchberg bei Ulm (Baden-Württemberg) in ein Spital gekommen.