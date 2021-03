Todesschütze in Atlanta : Nach Tötung in Massagesalons – Schütze ist wegen Mordes angeklagt

Ein 21-Jähriger erschoss vorgestern acht Frauen, jetzt steht die Anklage: Mord in acht Fällen. Dafür muss sich der Mann vor einem Gericht verantworten.

Acht Tote in Massagesalons: In diesem Screenshot einer Überwachungskamera ist der Verdächtige zu sehen. (16. März 2021)

In Atlanta wurden in verschiedenen Massagestudios acht Menschen erschossen.

Er hatte am letzten Dienstag seine Waffe gegen Frauen in Massagesalons gerichtet und sie getötet.

Nach einer Serie tödlicher Attacken in Massagesalons in und nahe der US-Stadt Atlanta ist der 21-jährige Tatverdächtige wegen Mordes in acht Fällen angeklagt worden. Er muss sich zudem wegen schwerer Körperverletzung in einem Fall verantworten, wie der Bezirk und die Polizei von Atlanta am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten. Tags zuvor waren in drei Massage-Salons im südlichen Bundesstaat Georgia innerhalb kurzer Zeit acht Menschen erschossen worden. Ein Mann überlebte mit schweren Verletzungen.