Basel: Ein Taxifahrer wurde erstochen. Die Polizei hat vielleicht Daten.

Der Basler Taxifahrer A.A.* (49) wurde am frühen Freitagabend nach einem Streit an der Peter-Merian-Strasse nahe dem Basler Bahnhof SBB erstochen. Die Betroffenheit über den Verlust des türkischen Familienvaters ist gross. Am Wochenende trauerte die kurdische Gemeinschaft in einem Schützenhaus in Münchenstein BL, wie Telebasel berichtete.

«Alle zwei Sekunden werden GPS-Daten überliefert»

Allenfalls gibt es eine Aufnahme der Geschehnisse vom Freitagabend. «Seit der neuen Taxiverordnung hat jeder Taxifahrer in seinem Auto einen Notfallknopf», sagt Lukas Bronner, Leiter Datenfunkzentrale, einer der beiden Basler Taxizentralen. Die Verordnung trat in Basel-Stadt 2017 in Kraft und verpflichtet Taxiunternehmen, die Bestelltaxis führen, ihre Fahrzeuge mit besagtem Knopf auszustatten. «Sobald der Knopf betätigt wird, wird ein Notruf zur Taxizentrale ausgelöst. Zeitgleich startet durch ein elektronisches Gerät im Fahrzeug eine Bild- und Tonübertragung», so Bronner. So sieht die Taxizentrale direkt, was im Taxi passiert, hat dessen Koordinaten und kann die Polizei alarmieren.