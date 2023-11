Nach Tötungsdelikt in Ittigen: Wie sicher ist es im Kappelisacker?

Bei einem Streit in Ittigen BE wurden mehrere Personen schwer verletzt. Zwei davon starben später im Spital.

Im Zuge der Auseinandersetzung, die sich am vergangenen Freitagmorgen in Ittigen BE zugetragen hat, wurden zwei Frauen und ein Mann schwer verletzt. Eine der Frauen und der Mann verstarben kurze Zeit später im Spital. Ein weiterer Mann, der laut Kantonspolizei in das Geschehen verwickelt war, ist weiterhin flüchtig.