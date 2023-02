Rebstein SG: Bringt das Velo des Getöteten (49) die Polizei auf die richtige Spur?

1 / 3 Am Montagmorgen wurde in Rebstein ein toter Mann entdeckt. 20min/Shannon Zangger Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. 20min/Shannon Zangger Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Kapo St. Gallen

Am Montagmorgen wurde um 8.40 Uhr ein 49-Jähriger an der Gräflibühlstrasse in Rebstein tot aufgefunden. Laut der St. Galler Kantonspolizei handelt es sich um ein Tötungsdelikt. Nachdem die Polizei die Bevölkerung bereits am Montag um Hinweise bat, bittet sie am Dienstag nun erneut um Hinweise.

Die Ermittlungen zur Klärung des Tötungsdelikts laufen, so die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Es konnten bereits verschiedene Erkenntnisse gewonnen werden. Der Tatzeitpunkt, der zuvor noch unklar war, könne nun eingeschränkt werden. «Das Opfer muss in der Zeit zwischen Sonntagabend, 20.30 Uhr und Montagmorgen umgebracht worden sein», schreibt die Polizei in der Mitteilung.

Polizei sucht weiterhin nach Zeuginnen und Zeugen

Die Kantonspolizei bittet die Bevölkerung um folgende Hinweise:

Wer kann Angaben zu einem Velofahrer machen, der zwischen 20 und 20.30 Uhr auf dem Trottoir der Staatsstrasse, Höhe der Firma Gama, in Richtung Altstätten gefahren ist? Bei diesem Velofahrer handelt es sich laut der Polizei mutmasslich um das Opfer.

Gibt es Autofahrerinnen und -fahrer, die über eine Dashcam und über Aufzeichnungen verfügen, die am Sonntagabend, nach 20 Uhr, in Rebstein erstellt wurden?

Wer kann Angaben machen, ab wann das abgebildete Velo (unten), vermutlich das Velo des Opfers, auf dem Vorplatz der Gräflibühlstrasse 2 lag?

Wer kann andere sachdienliche Angaben zum Tötungsdelikt machen?

Gesucht werden Personen, die angeben können, ab wann dieses Velo, vermutlich das Velo des Opfers, bei der Gräflibühlstrasse lag. Kapo SG

Beim Opfer handelt es sich um einen 49-jährigen, polizeibekannten Schweizer. Polizeibekannt insofern, dass er bereits in Strafverfahren involviert war. Der Mann war im Rheintal wohnhaft, jedoch nicht in Rebstein, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt. Die Staatsanwaltsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat eine Strafuntersuchung eröffnet, die Fahndung nach dem Täter oder der Täterin laufe derzeit.

Die Kantonspolizei St. Gallen bittet um Hinweise oder Feststellungen, die im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen. Personen, welche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St. Gallen unter 058 229 49 49 zu melden. Videodateien können auf das Uploadportal der Kantonspolizei St. Gallen hochgeladen werden.