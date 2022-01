Abfahrt in Zauchensee – Gut-Behrami siegt bei Abfahrts-Comeback – Goggia stürzt schwer

Eine Schweizerin beendet die Top 30 in diesem Rennen. Jasmina Suter hat in den letzten Wochen im Europacup überzeugt. Das der Weltcup eine andere Schuhgrösse ist, zeigt aber dieses Rennen hier. Trotz engagierter Fahrt kann Suter nicht mit den Besten mithalten. Am Ende landet sie auf dem 26. Zwischenrang.