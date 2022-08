Bundesliga: Nach Tor-Party gegen Schalke ist Urs Fischers Union Berlin Tabellenführer

1 / 4 Bei Union Berlin läuft es. Getty Images Das Team des Schweizers Urs Fischer gewinnt deutlich gegen Schalke 04. Getty Images Auch Dortmund siegt. Anthony Modeste trifft für den BVB. Getty Images

Darum gehts Am Freitagabend gewann der SC Freiburg.

Am Samstag standen weitere Bundesliga-Partien an.

So gewannen etwa Dortmund, Union Berlin und Leverkusen.

Hertha – Dortmund 0:1

Die Dortmunder mussten sich am Ende beim Schweizer Nati-Goalie Kobel bedanken. Dank des Torhüters durfte sich der BVB nämlich über einen 1:0-Sieg über die Hertha freuen. Die Berliner, die in der laufenden Saison noch keinen Sieg schafften, zeigten sich ebenbürtig mit dem Champions-League-Teilnehmer aus Dortmund. Weil sie aber viel zu fahrlässig mit den Chancen umgingen, der BVB Kobel sowie Modeste hatte, der das goldene Tor schoss, gingen die Berliner wieder als Verlierer vom Platz.

Schalke – Union 1:6

Riesen-Freude bei den Berliner Fans: So ist das Team des Schweizers Urs Fischer nach der Tor-Party gegen Schalke (4:1) Tabellenführer der Bundesliga – zumindest bis die Partie zwischen Gladbach und Bayern am Abend zu Ende ist. Der Sieg der Berliner war absolut verdient, die Tore schossen Thorsby, Becker (2x), Haberer und Michel (2x).

Einen Schreckmoment gab es in der 37. Minute: Unmittelbar nach dem Tor der Berliner zum 1:2 in der 37. Minute musste ein Fotograf kurzzeitig medizinisch versorgt werden. Die Union-Profis sahen den Zwischenfall während ihres Torjubels und unterbrachen diesen. Wenig später wurde vom Stadionsprecher durchgesagt: «Dem Fotografen geht es wieder besser. Alles in Ordnung.»

Mainz – Leverkusen 0:3

Nach drei Niederlagen in der Bundesliga und der Peinlich-Pleite in der ersten Runde des DFB-Pokal schaffte Bayer Leverkusen den ersten Sieg. Gerry Seoane darf also aufatmen. Die Leverkusener schossen alle drei Tore in der ersten Halbzeit. Und das war auch wichtig, denn in der zweiten Hälfte brach Bayer ein. Die Mainzer hatten mehrere Chancen auf das Anschlusstor, doch sie schafften keinen Treffer – auch, als sie nach zwei Platzverweisen zwei Männer mehr auf dem Feld waren. So war der Erfolg am Ende auch verdient für das Seoane-Team.

Hoffenheim – Augsburg 1:0

Der FCZ-Meistertrainer André Breitenreiter kommt langsam, aber sicher in der Bundesliga an. So gewann er mit seiner TSG mit 1:0 gegen Augsburg. Für Hoffenheim traf Dennis Geiger (39.) per Direktabnahme. Im Sinsheimer Stadion war Franz Beckenbauer ein prominenter Gast, der 76-Jährige ist nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen.

Rapp wird bei Sieg eingewechselt Der Karlsruher SC hat in der 2. Fussball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie geholt. Die Karlsruher setzten sich am Samstag zu Hause gegen den FC Hansa Rostock verdient mit 2:0 durch. Der Schweizer Stürmer Simone Rapp wurde bei Karlsruhe eingewechselt. Ridge Munsy kam bei Rostock nicht zum Einsatz. (nih/dpa)

Leipzig – Wolfsburg 2:0

Leipzig gewann zum ersten Mal in dieser Saison. Nach zwei Remis und einer Niederlage gab es nun einen 2:0-Erfolg über Wolfsburg. Spielerisch überzeugten die Sachsen aber überhaupt nicht. Leipzig ging früh in Führung. Nach einem mit Hilfe des Videobeweises überführten Handspiel von Lacroix im Strafraum verwandelte Nkunku (5.) den fälligen Strafstoss. Die Sachsen, bei denen Werner wegen eines Infekts bis zur 64. Minute auf der Bank sass, taten sich in der Folge aber schwer gegen den VfL, der erstmals von Beginn an mit Stürmer Kruse spielte. Nkunku (90.) sicherte den Sieg ab.

18.30 Uhr: Bayern – Gladbach

Bereits am Freitag siegte Freiburg gegen Bochum mit 1:0.