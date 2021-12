Zwei Schweizer auf dem Podest – Dominik Paris gewinnt Bormio-Abfahrt vor Marco Odermatt und Niels Hintermann

Nach seinem ersten Podestplatz in einer Weltcup-Abfahrt in Gröden lieferte Niels Hintermann auch in Bormio ab: Rang 3, gleich hinter Landsmann Marco Odermatt. Sieger wird «Mr. Bormio» Dominik Paris.

Die Zeichen standen gut für einen Schweizer Erfolg bei der Männer-Abfahrt in Bormio am Dienstagmorgen. Acht Schweizer gingen an den Start – Niels Hintermann legte im Training die klare Bestzeit hin. Die Abfahrt auf der Pista Stelvio startete aber mit einem Schock aus Schweizer Sicht: Beat Feuz rutschte während seiner Fahrt auf der Piste weg und stürzte. Ein Sturz mit Seltenheitswert. Es ist das erste Mal seit 36 Abfahrtsrennen, dass Feuz seinen Lauf nicht ins Ziel bringt. Immerhin: der 34-Jährige blieb unverletzt.

Mit der Startnummer acht ging dann der Führende im Gesamtweltcup, Marco Odermatt, an den Start. Und wie. Der 24-Jährige raste seiner Konkurrenz erneut davon, zeigte eine überragende Fahrt und nahm dem führenden Aleksander Aamodt Kilde gleich neun Zehntel ab. «Ich wusste, dass die Fahrt ziemlich schnell war, weil die Sprünge nochmals deutlich weiter gingen als im Training. Ich habe riskiert, wo ich konnte», sagte ein glücklicher Odermatt nach seiner Fahrt gegenüber SRF. Seine Führungsposition hielt allerdings nur wenige Minuten: Lokalmatador Dominik Paris legte nochmals einen drauf mit einer sensationellen Fahrt wie auf Schienen und kam 24 Hundertstel vor Marco Odermatt ins Ziel.

Schweizer Männer mit überragender Podest-Serie

Trainingssieger Niels Hintermann konnte anschliessend weder mit Paris noch mit Odermatt mithalten, bestätigte allerdings seine starke Form und fuhr auf den dritten Zwischenrang. «Es war eine schwierige Fahrt. Ich brauchte lange, bis ich im Kopf beim Rennen war – am Anfang war ich mehr Passagier als Fahrer», erklärt Hintermann nach seiner Fahrt. «Unten habe ich dann einfach irgendwie probiert Vollgas runterzufahren, aber es wäre gelogen zu sagen, dass ich dort noch Herr über meine Skier war.» Der Zürcher Unterländer war sich ausserdem gar nicht sicher, dass sein Podestplatz halten würde. «Es wird eine extrem enge Geschichte, aber gibt sicher ein Top-Resultat», so Hintermann. Und in der Tat blieb es beim Top-Resultat für die Schweizer Männer mit Hintermann auf Platz drei und Marco Odermatt auf dem zweiten Platz. Somit standen nun bei 20 der letzten 21 Weltcup-Abfahrten mindestens ein Schweizer auf dem Podest – was für eine Serie!

Der doppelte Schweizer Jubel auf dem Podest lässt auch die Enttäuschung vergessen, dass mit Beat Feuz und Urs Kryenbühl gleich zwei Schweizer Top-Fahrer nicht ins Ziel gekommen sind. «Körperlich fehlt mir nichts. Ich bin am Innenski ausgerutscht. Man sieht wiedermal, wie schnell so etwas passieren kann», sagte Feuz am Ende des Rennens gegenüber SRF. Bei der nächsten Abfahrt auf dem Kalender wird der 34-jährige Champion dann ganz sicher wieder vorne dabei sein wollen: Am 14. Januar und 15. Januar geht es nämlich in Richtung Lauberhorn nach Wengen.