Bei Amira und Oliver Pocher flossen bei Bühnenauftritt die Tränen

Die Trennung geht nicht spurlos an ihnen vorbei: Amira und Oliver Pocher bei der Aufzeichnung ihres Podcasts «Die Pochers!» in Berlin. (Archivbild)

Oliver (45) und Amira Pocher (30) standen am Montag in Köln zum ersten Mal nach der Bekanntgabe ihrer Trennung wieder gemeinsam auf der Bühne. Laut RTL trug er bei der Aufzeichnung für ihren Podcast «Die Pochers!» seinen Ehering noch.

Olli und Amira Pocher kämpften mit ihren Emotionen

Bild.de beschreibt die Szene so: «Mitten in der Aufnahme umarmen sich die beiden plötzlich. Olli hatte witzelnd um einen Kuss gebeten, von Amira bekommt er aber ‹nur› eine Umarmung. Das Gespräch geht danach kurz weiter, bis ER merkt, dass SIE mit den Tränen kämpft – wie er selber auch.»

Grosse Gefühle auf der Bühne bestätigt der Moderator und Entertainer dann auch anschliessend in einer Instagram-Story: «Vielen Dank für den fantastischen und emotionalen Abend in Köln!», schrieb er zu einem Foto, das das Podcast-Cover an der Seebühne im Rheinauhafen zeigt. Die neue Episode ist ab Freitag bei Podimo zu hören – und zu «SEHEN», wie Oliver Pocher ebenfalls via Social Media ankündete.