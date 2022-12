Andrinda Santoro, Julian Classen, Shakira: Das Liebesjahr der Promis

So unterzeichnete sie auf Lieferscheinen bereits mit Tanja Classen.

Sind sie bereits verheiratet? Tanja Makarić (25) heizt die Gerüchteküche mit ihrer Unterschrift an.

In diesem Jahr sorgten Stars wie Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) mit Traumhochzeiten für romantische Gefühle.

Zum Ende des Jahres blickt 20 Minuten auf die Liebeshighlights und -dramen von 2022 zurück. So einige Traumpaare haben sich verloren, andere wiederum haben sich gefunden.

Promi Hochzeiten des Jahres

Jennifer Lopez und Ben Affleck

Im August feierten Bennifer ihre Hochzeit während dreier Tage auf Afflecks Anwesen in Ricobero im Bundesstaat Georgia . Einen Monat zuvor gaben sich die 53-Jährige und der Schauspieler im kleinen Kreis in Las Vegas bereits das Jawort. Mit der Hochzeit krönten die beiden ihr Liebescomeback. Sie waren 2002 bereits einmal verlobt.

Taylor Lautner und Taylor Dome

Lindsay Lohan und Bader Shammas

Kourtney Kardashian und Travis Barker

Lieber spät als nie: Mit 43 Jahren trat Kourtney Kardashian zum ersten Mal vor den Altar. In einer grossen Feier in Italien heiratete sie den Blink-182 Schlagzeuger Travis Barker (47). Die beiden gaben sich zuvor bereits in Las Vegas und Santa Barbara das Jawort.