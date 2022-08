Auf Instagram: Nach Trennung von Kim – Kanye postet Fake-Todesmeldung von Pete Davidson

Nicht die erste Anspielung auf Petes Tod

In seinem Musikvideo zu «Easy» machte West bereits die erste Anspielung auf den Tod des einstigen «Saturday Night Live»-Stars. Darin wird einer Knetfigur lebendig begraben, die Davidson ähnelt. Kim Kardashian gingen Kanyes Aktion zu weit. Sie entfolgte ihrem Ex-Mann auf Instagram und bat ihn wiederholt, sie und Pete in Ruhe zu lassen.

Kanye soll ein Trennungsgrund gewesen sein

Scheinbar erfolglos: Neben dem Altersunterschied und nicht kombinierbaren Terminplänen soll nämlich auch Kanye West ein Grund für die Trennung von Kim und Pete gewesen sein. «Wenn Kim mit jemand anderem zusammen ist, kann Kanye den Kindern Probleme bereiten. Er versucht so, sie zu kontrollieren. Er kann nicht anders», verriet eine Quelle «Page Six». Kim sei eine «engagierte Mutter» und ihre Kinder würden immer an erster Stelle stehen. «Sie will und braucht Harmonie zu Hause und in ihrem Leben», heisst es.