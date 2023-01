Anne Will soll eine neue Freundin haben

Die deutsche TV-Journalistin Anne Will gab kürzlich bekannt, dass Ende dieses Jahres mit ihrer Polit-Talkshow im Ersten Programm Schluss ist. «2024 ist Neustart angesagt! Dann ist Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven», sagte Will. Doch nicht nur beruflich orientiert sich die Moderatorin neu, auch in der Liebe wagt sie gemäss «Bild» einen Neuanfang.

Wills Ex arbeitet in St. Gallen

In der Nachbarschaft von Will kenne man die 30-Jährige bereits. Die Frauen sollen viel Zeit im Haus der Moderatorin verbringen, gemeinsam Joggen und mit Hegemanns Hund Gassigehen.

Zuvor war Anne Will mit Miriam Meckel (55) liiert. Das Paar machte ihre Beziehung 2007 öffentlich, heiratete im August 2016 standesamtlich in Düsseldorf. Im November 2019 gaben sie ihre Trennung bekannt. Meckel ist Professorin an der Universität St. Gallen und lebt sowohl in St. Gallen also auch in Berlin.