Aargau: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Basler Hooligan

Mit diesem Bild konnte der gesuchte Mann via Öffentlichkeitsfahndung identifiziert werden.

Er soll nach einem Fussballspiel im September 2022 einen Mann erheblich am Kopf verletzt haben.

Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau mitteilt, erhebt sie Anklage gegen den FC-Basel-Fan, der am 18. September 2022 nach der Cup-Partie zwischen dem FC Aarau und dem FC Basel einen Mann in Aarau erheblich am Kopf verletzte. Der Mann wurde mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung identifiziert.