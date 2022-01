Anja Zeidler bleibt nach Tumor-Entfernung weiter in Behandlung

«Guess who’s reeeeaady. Wünscht mir Glück», schrieb Anja Zeidler auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie sich mit Maske auf dem Spitalbett zu sehen ist. Die Luzerner Unternehmerin liess sich am Dienstag nach reiflicher Überlegung in einer Privatklinik ihren sogenannten Desmoid-Tumor unterhalb ihrer linken Brust entfernen.

Untersuchungen gehen weiter

«Der Desmoid-Tumor lies sich nicht ganz so easy entfernen. Mein Arzt musste ihn auch - so wie ich ihn verstanden hab - von zwei meiner Rippen wegkratzen und auch ein Stück eines Muskels, welcher die Atmung unterstützt, musste rausgeschnitten werden», so Anja. Der Tumor war dort nämlich bereits eingewachsen. Ihr Bauchgefühl sei demnach richtig gewesen, nicht länger auf die Operation zu warten. «Später wäre der Tumor allenfalls noch an ganz anderen Stellen eingewachsen. In der Nähe ist ja schliesslich auch mein Herz und meine Lunge.»