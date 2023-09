Khloé Kardashian zeigt Dellen im Gesicht und warnt vor Hautkrebs

Khloé: «Bin froh, dass mein Gesicht wieder normal wird»

In einem weiteren Story-Slide zeigt die 39-Jährige dann den Vorher-Nachher-Vergleich. Die Delle ist eindeutig zurückgegangen. «Ich sehe krass aus in diesen Bildern. Ich bin so froh, dass mein Gesicht langsam wieder normal wird. Ich habe dafür keine Worte.»

Natürlich sei die Delle aber in erster Linie nicht ihre grösste Sorge gewesen. «Ich würde jede Delle jedem weiteren Melanom vorziehen.» Melanom ist die Fachbezeichnung für schwarzen Hautkrebs. In den USA werden jährlich über fünf Millionen Hautkrebsdiagnosen gestellt. In der Schweiz erkranken gemäss Krebsliga jährlich rund 3100 Menschen an einem Melanom, wobei Männer und Frauen praktisch gleich häufig betroffen sind.