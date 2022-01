Wetter – Nach turbulenter Orkan-Nacht folgt ideales Pisten-Wetter

In tieferen Lagen könnte der Schnee schon bald wieder schmelzen

Nachdem das Hochdruckgebiet am Montag die Schweiz erreicht, wird es ab Dienstag in den Bergen schweizweit sonnig. Mit klarer Sicht und wolkenlosem Himmel sind die Bedingungen in den höher gelegenen Lagen ideal zum Skifahren; während das Flachland zuerst in Hochnebel, später in Nebel gehüllt sein dürfte. Ski- und Snowboardfans können sich also mit einer Flucht in die Berge vor dem Nebel retten und über gute Bedingungen freuen.