Proteste im Iran: Nach Tweet zu Hinrichtungen – Iran bestellt Schweizer Botschafterin ein

Das iranische Aussenministerium hat die Schweizer Botschafterin Nadine Lozano einbestellt, wie es am Sonntag in einem Communique mitteilt. Dies berichtet watson mit Berufung auf Keystone/SDA. Grund sei demnach ein Tweet des Schweizer Departements für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) vom Freitag.

Botschafterin sorgte mit Outfit für Shitstorm

Nadine Lozano sorgte im Februar 2023 für Aufsehen, als sie beim Besuch eines Schreins in eine traditionelle Tschador gehüllt war – zur gleichen Zeit dauerten die landesweiten Proteste, in denen die iranische Bevölkerung mehr Freiheiten und speziell mehr Rechte für Frauen forderte, bereits seit Monaten an. Während einige der Botschafterin gar «Mittäterschaft an Mord» vorwarfen, gab es auch Kritik von Politikerinnen aus anderen Ländern.