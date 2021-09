Färöer-Inseln : Nach über 1400 getöteten Delfinen und viel Kritik schaltet sich jetzt die Regierung ein

Nachdem auf den Färöer Inseln massenhaft Delfine getötet wurden, gab es international heftige Kritik. Jetzt will die Regierung eingreifen.

Facebook/ Sea Shepherd Faroe Island Campaign

Am Strand werden die Tiere mit Messern, Harpunen und Hacken getötet.

Facebook/ Sea Shepherd Faroe Island Campaign

Die Delfine werden mit Motorbooten in eine Bucht getrieben, aus der es kein Entkommen gibt.

Das Bild, das sich Jahr für Jahr in den Buchten rund um die Färöer-Inseln zeigt, ist nichts für Zartbesaitete. Delfine werden aus Tradition getötet. Dies sorgte erst kürzlich für internationale Kritik. Denn nach einer aus den Fugen geratenen Delfinjagd mit insgesamt 1428 getöteten Delfinen will die dortige Regierung die Praxis auf den Prüfstand stellen.

Die Situation bei der Jagd vergangenen Sonntag sei wegen der erheblichen Grösse der in die Enge getriebenen Delfinschule aussergewöhnlich gewesen, schrieb Regierungschef Bárður á Steig Nielsen am Donnerstag in einer Mitteilung auf der Regierungswebseite. Trotzdem werfe der Vorgang Fragen auf hinsichtlich der Zahl der Delfine, die bei einer einzigen Jagd getötet werden sollten, sowie im Bezug auf die Jagdmethoden.