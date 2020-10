Othmarsingen AG Nach Übergriff auf eine Frau – wer kennt diesen Mann?

Am Sonntag, 27. September, wurde eine 35-jährige Frau Opfer eines Übergriffs, während sie um die Mittagszeit in einem Waldstück zwischen Othmarsingen AG und Möriken AG spazieren ging. Dort wurde sie von einem Unbekannten angesprochen, der sie daraufhin am Arm packte und vom Waldweg weg zog. Die Frau wehrte sich und konnte dem Mann entkommen. Die Kantonspolizei Aargau konnte den Tatverdächtigen bisher nicht identifizieren und sucht deshalb nach Personen, die den Mann anhand eines Robotbilds erkennen.