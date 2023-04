Neue UBS: Nach Übernahme – rund 30’000 Stellen in der Schwebe

Nun müssen Stellen gestrichen werden – laut einem Insider rund 11’000 davon in der Schweiz.

Die Hoffnungen an Sergio Ermotti sind hoch.

Laut einem Insider soll dieser Abbau rund 11’000 Stellen in der Schweiz betreffen.

Nach der Übernahme der CS durch die UBS steht auch ein Stellenabbau an.

Mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ist sie nun die einzige Grossbank des Landes und hat mit Sergio Ermotti einen Schweizer an der Spitze. Am fünften April wird er die Führung der UBS erneut übernehmen. Die Erwartungen an ihn sind hoch – aber positiv. Auch die Börse spürt die Fusion, die UBS-Aktie stieg seit vergangenem Mittwoch rund 14 Prozent.