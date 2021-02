In zehn Wochen will Gazza bei der TV-Realityshow «I’m a celebrity, get me out of here» («Ich bin ein Star, holt mich hier raus») im honduranischen Dschungel mitmachen.

Er kann es nicht lassen – nun trinkt er wieder. Und das nach dieser Vorgeschichte. Paul Gascoigne, von den Engländern liebevoll «Gazza» genannt, war ein Volksheld. Sie liebten ihn, das extrovertierte Schlitzohr. Gazza sollte die Three Lions zurück zur Glorie führen. Speziell an der Heim-EM 1996 sollte es doch endlich wieder gelingen, einen internationalen Titel auf die Insel zu bringen. England scheiterte aber im Halbfinal am späteren Europameister Deutschland – ja genau, im Penaltyschiessen. Gascoigne verwandelte zwar, aber Gareth Southgate – der aktuelle Nationaltrainer der Three Lions – scheiterte als einziger und entscheidender Schütze.

Doch der ehemalige Mittelfeldspieler braucht offenbar Geld. Denn er will in Kürze in der TV-Realityshow «I’m a celebrity, get me out of here» («Ich bin ein Star, holt mich hier raus») mitmachen. Nicht in der britischen Version, denn der englische Sender ITV hatte ihn einst abgelehnt, weil er den psychiatrischen Test nicht bestanden hatte, sondern in der italienischen Ausgabe. Gazza behauptet, das Geld spiele keine Rolle, er wolle nur «eine schöne Bräune bekommen und von den Zigaretten wegkommen», wenn er in Honduras ins Dschungelcamp einzieht. «Ich versuche gerade, mein Italienisch aufzupolieren. Ich verstehe mehr, als ich spreche, aber das wird schon.»