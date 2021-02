WM-Organisatoren schützen Markus Waldner : Nach umstrittenen WM-Parallelrennen – Fis-Rennchef erhält Morddrohungen

Auch zwei Tage nach den WM-Parallelrennen ist der Unmut über den umstritten Modus gross. So gross, dass Fis-Rennchef Markus Waldner sogar Morddrohungen erhalten hat.

Der Schweizer Loïc Meillard ist den ganzen Tag der beste Fahrer des Parallelrennens. Ihm wird aber die immer schlechter werdende Piste zum Verhängnis, am Ende gewinnt er jedoch Bronze.

Der Grund dafür waren die Parallelrennen am Dienstag.

Der Renndirektor des Ski-Weltverbandes Fis, Markus Waldner, hat nach den umstrittenen WM-Parallelrennen am Dienstag E-Mails mit Morddrohungen erhalten. Das teilten die Veranstalter der alpinen Titelkämpfe in Cortina d’Ampezzo am Donnerstag mit und sicherten Waldner geschlossen «ihre Unterstützung und Soldarität» zu. Sie seien «offen für ehrliche Konfrontation», schrieben die WM-Ausrichter, «aber Drohungen jeglicher Art sind vollkommen inakzeptabel». Zuvor hatte die «Tiroler Tageszeitung» von einer derartigen Drohung gegen Waldner berichtet.