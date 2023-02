Sissach: Mercedes auf Flucht vor Polizei geschrottet, zwei Insassen flüchtig

Eine Person meldete der Kantonspolizei Aargau am Montagabend kurz vor 22.45 Uhr ein Auto, das mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf der A3 in Richtung Basel fuhr, so die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung am Dienstagabend. Das Fahrzeug konnte in der Folge durch eine zivile Patrouille der Kapo Aargau angehalten werden. «Bei dem Versuch, dieses anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen, ergriff der Lenker die Flucht», schreibt die Polizei.