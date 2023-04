Basel: Nach Unfall mit Drogenspritze – Kult-Strassenwischer hört auf  

Abfallberge wie hier nach einem Party-Wochenende am Basler Rheinufer während der Pandemie kann er gar nicht nachvollziehen. Mit seinem Engagement will er die Leute für ein sauberes Basel bewegen.

«Littern ist für mich ein völlig seltsames und nicht nachvollziehbares Verhalten», Andrea Giovanni Käppeli flanierte einst als elegantester Strassenwischer Basels entlang des St. Johann Rheinbords. Jahrelang befreite der nun 58-jährige IV-Rentner auf eigene Faust die Stadt von Abfall und Dreck. Mit seinem stehts piekfeinen Look und seinem Abfallwagen war er ein Basler Original. Jetzt beendet Käppeli sein Engagement und hängt seinen orangenen Frack aus gesundheitlichen und finanziellen Gründen an den Nagel, wie er am Montag verkündete.

«Meiner Gesundheit und meinem Seelenfrieden zuliebe, habe ich nun entschieden, mich völlig als Littering-Aktivist zurückzuziehen und mich ganz auf meine sozialen, psychosozialen und Umweltthemen zu konzentrieren», sagt Käppeli. «Ich bin durch und durch Überzeugungstäter und vermisse das Einsammeln von Abfall total», erzählt er 20 Minuten. Als er sich jedoch an seinem 58. Geburtstag bei seiner Freiwilligenarbeit an einer benutzten Drogenspritze stach und kurz darauf auch noch an Covid-19 erkrankte, beschloss er, dass er sich als rausgeputzter Saubermann zur Ruhe setzen will.