Nach Unfall wollte Lenker spontan auf ÖV umsteigen

Nach einem Selbstunfall im Glarner Klöntal machte sich ein Mann aus dem Staub und suchte den nächstgelegenen Bahnhof auf, ohne sich um den Schaden und sein verunfalltes Auto zu kümmern.

Maienfeld GR, 11.07.2020: Auf der Südspur der Autobahn A13 soll es am Samstagabend zu Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie zu Beschimpfung und Nötigung gekommen sein. Zwei Lenkerinnen im Alter von 23 und 28 Jahren sind sich in die Haare gekommen und haben sich mit Fingerzeigen beschimpft. Ihre Aussagen sind widersprüchlich. Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen.

Am Auto entstand hoher Schaden.

So hat der Lenker den Audi zurückgelassen.

Am Donnerstagabend verunfallte im Kanton Glarus auf der Klöntalerstrasse oberhalb Riedern ein 33-Jähriger bei einem Selbstunfall, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Audi verlor. Das Auto geriet von der Strasse ab und kippte über eine Böschung, wie die Kantonspolizei Glarus am Freitag mitteilte.