Christine Hug: Nach Unfalltod – Offiziere trauern um Christine Hug

Christine Hug kommandierte im Panzerbataillon 12 fast 1000 Soldaten. Wie am Dienstag bekannt wurde, ist die erste trans Frau in der Schweizer Militärführung am Montag bei einem Unfall gestorben. Mit dem Tod der 42-Jährigen verliere man nicht nur einen liebenswerten Menschen und eine loyale Kameradin, sondern auch eine grossartige und authentische Vertreterin einer pragmatischen Frauenförderung in der Armee, sagt Dominik Knill, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG).