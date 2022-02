Mann soll in St. Gallen betrunkene Frau zum Sex gezwungen haben 

1 / 4 Ein 23-jähriger Schweizer musste sich am Donnerstag in St. Gallen wegen Schändung verantworten. 20Min/Leo Butie Er soll eine ihm bekannte Frau gegen ihren Willen zum Sex gezwungen haben. Sie hatten sich zuvor in einem St. Galler Club getroffen. 20Min/Leo Butie Die Frau war stark alkoholisiert und nahm das Angebot des Beschuldigten, bei ihm zu übernachten, an. 20Min/Leo Butie

Darum gehts Ein Schweizer stand am Donnerstag vor Gericht.

Er soll eine ihm bekannte Frau geschändet haben.

Von der Staatsanwaltschaft wurde eine teilbedingte Gefängnisstrafe gefordert.

Die Verteidigung verlangte einen Freispruch.

Das Gericht sprach den Mann schliesslich frei.

Wegen Schändung musste sich ein 23-jähriger Schweizer am Donnerstag vor Gericht verantworten. Er wird beschuldigt, ungeschützten Sex gegen den Willen einer Frau gehabt zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine teilbedingte Gefängnisstrafe von 24 Monaten.

Die Tat ereignete sich im September 2019, als die Frau zusammen mit Freunden in einem St. Galler Club feierte und dabei viel Alkohol konsumierte. Sie beschloss, weiter im Club zu bleiben, als ihre Freunde nach Hause gingen, und trank weiterhin Alkohol. Deswegen musste sie sich auch noch im Club übergeben und ging am frühen Morgen nach draussen, um sich auszuruhen.

Dort traf sie auch den Beschuldigten. Sie kannten sich über einen gemeinsamen Freund. «Ich bot ihr dann an, dass sie bei mir übernachten kann», sagt der 23-Jährige vor Gericht. Auch im Nachtbus musste sie sich übergeben. Trotzdem machte sie auf den Schweizer einen guten Eindruck. «Sie konnte von alleine laufen und stieg alleine in den fünften Stock», so der Mann, dessen Wohnung im Dachgeschoss war.

Aussagen gehen auseinander

Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Aussagen des Beschuldigten und des Opfers, das auch vor Gericht aussagte, deckungsgleich. Bei den Geschehnissen danach divergieren diese.

Gemäss dem Beschuldigten habe er ihr angeboten, im Bett zu schlafen, während er aufs Sofa wollte. «Sie hat aber gesagt, ich könne bei ihr schlafen», so der Beschuldigte. Dort hätten sie begonnen, sich zu berühren. «So hat es angefangen», meint der 23-Jährige zum Geschlechtsverkehr. Dass sie ihn wegdrücken wollte, verneint er.

«Ich spürte plötzlich, wie er meinen Nacken küsst»

Doch laut dem Opfer war der Sex alles andere als einvernehmlich. «Ich spürte plötzlich, wie er meinen Nacken küsst», sagt die Frau, während der Beschuldigte in einem anderen Raum wartet.

Sie habe sich dann umgedreht und ihm mitgeteilt, dass sie das nicht wollte. «Er hat dann gesagt, ich soll mich doch nicht so anstellen», so die Frau. Er habe weitergemacht und als ihr schliesslich die Kraft fehlte, sich zu wehren, liess sie den Sex geschehen. «Irgendwann war ich am Punkt, wo ich einfach aufgegeben habe», sagt sie mit zittriger Stimme.

Schändung StGB 191 Im Schweizer Strafgesetzbuch unter Artikel 191 heisst es: Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Für die Staatsanwaltschaft ist der Tatbestand der Schändung erfüllt. Auch seien die Aussagen des Opfers glaubhafter als die des Beschuldigten. «Dem Beschuldigten war bekannt, dass das Opfer stark betrunken war», so die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Das habe er entsprechend ausgenutzt. «Es war die einmalige Chance, seine sexuellen Gelüste zu befriedigen.»

Der Verteidiger hingegen fordert einen vollumfänglichen Freispruch. Er macht die Tatsache geltend, dass die Frau den Weg vom Club über den Bahnhof bis zur Wohnung ohne fremde Hilfe schaffte. «Von Trunkenheit kann zu diesem Zeitpunkt keine Rede sein», sagt der Anwalt. Ferner habe sich das Opfer ausgezogen und den Beschuldigten zu sich ins Bett eingeladen. «Er ist immer davon ausgegangen, dass der Sex einvernehmlich war», so der Verteidiger.

Freispruch für Beschuldigten

Das Gericht entschied sich schliesslich im Zweifel für den Angeklagten und sprach den Mann frei. Es handele sich um ein klassisches Vier-Augen-Delikt. «Es geht nicht darum, zu beurteilen, wer glaubhafter ist», so der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Vielmehr müsse man in der Schuldfrage keine erhabenen Zweifel mehr haben.

Zugunsten des Beschuldigten sei, dass er zuerst auf dem Sofa war und dann zu ihr ins Bett eingeladen wurde. «Das ist nicht gleichbedeutend als Einladung zum Sex», sagt der Richter in der Urteilsbegründung. Das Gericht geht auch davon aus, dass das Opfer keinen Sex mit dem Beschuldigten wollte. Doch: «Der Beschuldigte erkannte dies nicht und ging von einer impliziten Zustimmung aus», sagt der Richter. Er sei sich nicht bewusst gewesen, dass die Handlungen gegen ihren Willen geschahen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz