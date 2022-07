Ziefen BL: Nach «unheimlicher» Brandserie – jetzt kam es zu einer Verhaftung

Letztes Jahr begann in Ziefen und Bubendorf eine Serie von Brandstiftungen. Zuletzt brannte es am Samstagabend im Keller einer Liegenschaft. Jetzt kam es in Verbindung mit der Brandserie zu einer Festnahme.

1 / 6 Mit einem Grossaufgebot der Polizei, Feuerwehr, Sanität, der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung und der Rega rückten die Einsatzkräfte zum Brand im Mehrfamilienhaus. Polizei BL Nach dem Brand der Scheune im Januar 2021 konnte Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Polizei BL Die Feuerwehr konnte die Scheune damals nicht mehr retten, das angrenzende Wohnhaus blieb monatelang unbewohnbar. Polizei BL

Nachdem es in den Jahren 2021 und 2022 in den Gemeinden Ziefen und Bubendorf immer wieder zu Bränden gekommen war, konnten Polizei und Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft nach intensiven Ermittlungen eine Person festnehmen, welche mutmasslich mit den Brandfällen in Verbindung steht. Das teilte die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Erst am Samstag hatte es in Ziefen wieder gebrannt. Diesmal im Keller eines Wohnhauses, dessen angrenzende Scheune im Januar bereits ein Raub der Flammen wurde. Und im November brannte dann ein Holztor auf der anderen Seite. «Es ist langsam ein bisschen unheimlich. Die Leute reden darüber, sagen, jetzt hat es schon wieder gebrannt. Und ja, wir gehen von Brandstiftung aus», sagt eine Nachbarin noch am Sonntag gegenüber 20 Minuten.

Untersuchungshaft angeordnet

Das Zwangsmassnahmengericht Basel-Landschaft hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft gegen die tatverdächtige Person die Untersuchungshaft angeordnet. Weitere Auskünfte, insbesondere zur festgenommenen Person, können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden. Ob es sich bei der Tatverdächtigen Person um einen Mann oder eine Frau handelt, liess die Behörde bewusst offen, wie auf Nachfrage zu erfahren war. Es gilt die Unschuldsvermutung.