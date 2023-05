Michèle Binswanger geht gegen Urteil in Berufung

Nach dem Urteil des Basler Strafgerichts , welches Michèle Binswanger am Mittwoch wegen Verleumdung zum Nachteil von Jolanda Spiess-Hegglin verurteilt hat, hat die Journalistin auf Twitter angekündigt , gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen.

«Ich wurde gestern vom Strafgericht Basel wegen Verleumdung verurteilt. Ein Skandalurteil – imho (meiner Meinung nach, Anm. d. Red.). Nach zahlreichen Gesprächen mit erfahrenen Juristen habe ich mich entschlossen, in Berufung zu gehen», tweetete Binswanger am Donnerstag. Ihrer Nachricht fügte sie ein Link hinzu für Personen, die sie «dabei unterstützen» wollen.

Im jüngsten Gerichtsfall geht es um ein Tweet, das Binswanger an ihrem Wohnort in Basel am 4. Mai 2020 veröffentlicht hatte. Darin wirft sie Spiess-Hegglin vor, eine grosse Meinungsmacht in der Öffentlichkeit auszuüben und sich proaktiv seit über fünf Jahren dafür zu entscheiden, öffentlich über den Fall zu sprechen und einen Unschuldigen der Vergewaltigung zu bezichtigen.