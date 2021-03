Bis zu 79 % wirksam : Nach US-Studie zu AstraZeneca – kommt jetzt die Zulassung in der Schweiz?

Neue Daten einer grossangeleten Studie aus den USA zeigen beim Vakzin eine hohe Wirksamkeit. Und es gibt noch eine gute Nachricht.

Mehr als 32’000 Freiwillige haben an einer grossangelegten Studie zur Wirksamkeit von AstraZeneca teilgenommen – mehrheitlich in den USA, aber auch in Chile und Peru, wie bbc.com berichtet. Der Impfstoff war zu 79 Prozent wirksam, um eine symptomatische Covid-Erkrankung zu stoppen, und zu 100 Prozent wirksam, um zu verhindern, dass Menschen ernsthaft erkranken, heisst es weiter. Und: Es gab keine Sicherheitsbedenken in Bezug auf Blutgerinnsel.