Peking 2022 : Auch Australien boykottiert die Olympischen Winterspiele

Australien schliesst sich den USA beim diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in China an und wird keine Beamten entsenden.

Und wer sich jetzt fragt: Hä, australische Wintersportler? Ja, die gibts! Scott James holte sich 2018 sogar die Bronze-Medaille in der Halfpipe.

Bereits am Montag liess eine Mitarbeiterin von Joe Biden verlauten: «Die Regierung von Präsident Biden werde keine diplomatischen oder offiziellen Vertreter zu den Olympischen Spielen nach China schicken.»

Der australische Premierminister Scott Morrison findet klare Worte: «Es ist natürlich keine Überraschung, dass wir keine australischen Beamten zu diesen Spielen entsenden werden», sagte er am Mittwoch.

Erst am Montag hatten die USA angekündigt, dass sie keine politischen Vertreter zu den Spielen im Februar schicken wollen.

Hauptsächlich geht es Australien aber um den Genozid Chinas an den Uiguren.

Nach den USA folgt nun Australien. «Es ist natürlich keine Überraschung, dass wir keine australischen Beamten zu diesen Spielen entsenden werden», sagte Premierminister Scott Morrison am Mittwoch. Die Sportler des Landes sollen hingegen schon nach Peking reisen. Morrison begründete die Entscheidung mit einer Reihe von «Meinungsverschiedenheiten» zwischen Canberra und Peking.

Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Canberra erklärte, die Entscheidung stehe «im Widerspruch zu der von Canberra öffentlich geäusserten Erwartung, die Beziehungen zwischen China und Australien zu verbessern». Der Erfolg Australiens bei den Olympischen Winterspielen hänge allerdings «von den Leistungen der australischen Athleten ab, nicht von der Anwesenheit australischer Offizieller und dem politischen Getue einiger australischer Politiker», sagte der Sprecher weiter.

Peking bestreitet die Vorwürfe der beiden Länder

Erst am Montag hatten die USA angekündigt, dass sie keine politischen Vertreter zu den Spielen im Februar schicken wollen. Sie begründeten den Schritt vor allem mit Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimischen Uiguren und andere Minderheiten in der Provinz Xinjiang im Westen Chinas. Peking bestreitet die Vorwürfe, wonach Hunderttausende Uiguren in Arbeitslagern interniert werden und die Behörden die Geburtenrate der Minderheit unter anderem mit Zwangssterilisationen reduzieren sollen.