Deutsches Verbot: Israel-Hasser weichen in die Schweiz aus – Politik will Verbot

Grund dafür ist unter anderem das Verbreiten von israel- und judenfeindlicher Propaganda. Das Netzwerk hat auch Verbindungen in die Schweiz. So zeigt eine Recherche der «NZZ am Sonntag», dass sich Ende Oktober rund 40 Mitglieder in Genf trafen – darunter auch wichtige Führungspersonen. (Im Bild: Pro-Palästina-Kundgebung in Bern am 4. November)