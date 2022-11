WM 2022: Nach Verbot von «One-Love»-Binde – Dänemark denkt über Fifa-Austritt nach

Wegen angekündigten Strafen der Fifa verzichtet Granit Xhaka wie auch die Captains von anderen Nationalteams darauf, bei der WM mit einer farbigen Binde aufzulaufen. Deutschland, die Niederlande, England und Co. planten wie die Schweizer Nati mit einer One-Love-Binde zu spielen. Wegen dem massiven Druck des Weltverbandes lassen sie dies nun sein. Auch die Dänen planten sich an der One-Love-Aktion zu beteiligen und sind nun stinksauer über das Verbot der Fifa.

Als Konsequenz denkt die Führung des dänischen Fussballverbandes nun sogar darüber nach aus der Fifa auszutreten. «Ich habe darüber wieder nachgedacht. Ich kann mir vorstellen, dass es Herausforderungen geben könnte, wenn Dänemark allein aussteigt», erklärte der dänische Verbandspräsident Jesper Möller am Mittwoch an einer Pressekonferenz, die kurzfristig wegen der Binden-Debatte einberufen wurde.

Keine dänische Unterstützung für Infantino

Der 59-Jährige nannte das Verhalten der Fifa « als völlig inakzeptabel» und meinte weiter: «Aber mal sehen, ob wir nicht Gespräche führen können. Ich muss über die Frage nachdenken, wie ich das Vertrauen in die Fifa wiederherstellen kann. Wir müssen bewerten, was passiert ist, und dann müssen wir eine Strategie entwickeln.»

Deutsche ziehen Fifa vor Gericht

Vor den Äusserungen von Seiten des dänischen Verbandes kam am Dienstag bereits heraus, dass der deutsche Fussballbund DFB rechtliche Schritte gegen das «One-Love-Verbot» einleiten wird. Die Deutschen Spieler hielten sich zudem vor dem Spiel gegen Japan den Mund zu als Protestzeichen. Nati-Captain Granit Xhaka und Trainer Murat Yakin schwiegen derweil an der Pressekonferenz am Mittwoch vor dem Kamerun-Spiel zu der Thematik. Jetzt gehe es um Fussball und man will in Doha grosse Ziele erreichen, hiess es von den Schweizer Vertretern.