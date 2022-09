Basel: Mysteriöses Ende einer «Entführung» – Mann (22) in Haft, Frau verschwunden

So endete die Verfolgung eines verdächtigen Fahrzeugs in einem gemeldeten Entführungsfall. 20min/News Scout/Steve Last

Darum gehts Ein jähes Ende fand die Fluchtfahrt eines 22-Jährigen, als er am Dienstag in Basel gegen ein Polizeiauto prallte.

Zuvor war er in Frankreich und in Deutschland vor der Polizei davongefahren, offenbar in einem gestohlenen Auto.

Von der Frau, die er entführt haben soll, fehlt indes jede Spur, so eine französische Zeitung.

Am frühen Dienstagmorgen prallte das Auto eines mutmasslichen Entführers gegen ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Basel-Stadt. Ein Mann wurde verhaftet, im Auto befand sich auch eine Frau. Es war das Ende einer Verfolgungsjagd, die in Frankreich begann, durch Deutschland führte und in der Schweiz endete. Die Zeitung «L’Alsace» zeichnet unter Berufung auf die französische Kriminalpolizei nach, was über den Fall bisher bekannt ist.

Angefangen habe alles in der Mitte von Mulhouse (F) nahe der Schweizer Grenze. Ein Zeuge habe die französische Polizei alarmiert, weil ein Mann eine junge Frau an den Haaren gerissen und in einen Citroën bugsiert haben soll. Dank Überwachungskameras sei es den Behörden gelungen, das Auto zu finden. Als sie jedoch versucht hätten, es zu kontrollieren, habe der Fahrer die Flucht ergriffen. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er auf die Autobahn, dann nach Deutschland und schliesslich in Richtung Grenzübergang Weil am Rhein-Basel, so die Zeitung.

Kollision nach Verfolgung

Gemäss «L’Alsace» war das fliehende Auto als gestohlen gemeldet. Zwei französische Polizeiautos haben es verfolgt, und in der Schweiz habe sich die Kantonspolizei Basel-Stadt an der Verfolgung beteiligt. Diese fand in der St. Jakobsstrasse ihr Ende, als der weisse Citroën gegen einen VW-Bus der Basler Polizei prallte. Dabei sei der Fahrer des Fluchtautos leicht verletzt worden, schreibt die Zeitung. Es handle sich um einen 22-Jährigen, der den französischen Behörden bereits bekannt sei. Sie seien nun dabei, ein Auslieferungsgesuch an die Schweiz zu stellen – der Fahrer werde wohl wegen Gefährdung des Lebens und Nichtbefolgens behördlicher Anweisungen angezeigt.

«Entführung derzeit nicht nachgewiesen»