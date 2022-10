Luke Mockridge soll nach Vergewaltigungsvorwürfen TV-Comeback geben

Erst im Frühling kam Mockridge mit seiner Show «A Way Back to Luckyland» nach Zürich.

Bei der Aufzeichnung der vom Cologne Comedy Festival veranstalteten Gala namens «Die besten Comedians Deutschlands», die Anfang kommenden Jahres auf Sat.1 ausgestrahlt werden soll, stand Comedian Luke Mockridge für ein Mini-Comeback wieder auf der Bühne. Doch nun soll er mit einer eigenen, grossen Show zurückkehren – das zumindest will die « Bild » wissen.

Laut der deutschen Zeitung soll die neue Sendung bereits im Februar über die heimischen Bildschirme flimmern. Für den Start soll es in Köln-Innenstadt bereits erste Dreharbeiten für Einspielfilme gegeben haben. Gegenüber dem Boulevardblatt wollten sich weder der Sender noch Luke Mockridges Management äussern. Inzwischen winkt Sat.1-Sprecher Christoph Körfer gegenüber DWDL ab und widerspricht: «Wir drehen nicht mit Luke Mockridge für eine neue Show.» Eins ist aber klar: Mockridges Show haben in der Vergangenheit oft für grandiose Quoten gesorgt. Bevor er sich zurückzog, moderierte er für Sat.1 unter anderem «Luke! Die Greatnightshow» und «Luke! Die Schule und ich».

Ich stehe nicht so auf Comedy.

Ich stehe nicht so auf Comedy.

Ja, ich finde ihn sehr witzig. Nein, der Typ soll verschwinden. Ich stehe nicht so auf Comedy. Ich zappe vielleicht mal rein.

Proteste in Zürich

Nichtsdestotrotz blieb eine Gegenbewegung erhalten. Erst im März gastierte der Comedian im Hallenstadion Zürich mit seiner Comedy-Show «A Way Back to Luckyland». Allerdings versuchten die Zürcher Juso und das feministische Streikkollektiv, den Auftritt zu verhindern. Mit einer Petition mit über 1000 Unterschriften forderten sie die Absage der Comedy-Show. Doch trotz Protest-Aufgebot, «Buuuh»-Rufen und Plakat-Protesten – darauf stand «Keine Show für Täter» – blieb der Schweizer Kampf gegen den Comedian aussichtslos. Philipp Musshafen, CEO vom Hallenstadion, erklärt damals gegenüber 20 Minuten, dass keine Anklage gegen Mockridge vorliege, er also rechtlich unbescholten und damit ein freier Mann sei. Für das Hallenstadion ist klar: Solange weder Urteil noch Einreisesperre gegen einen Act vorlägen und keine Gefahr für die Besuchenden von ihm ausgehe, fänden Auftritte der geladenen Acts statt.