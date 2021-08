Lärm und gefährliche Fahrmanöver : Nach Verkehrskontrolle zeigt die Polizei Bern 18 Fahrzeugelenkende an

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstag in Biel und weiteren Gemeinden gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Das Resultat: 18 Autolenkende wurden angezeigt und fünf Autos sichergestellt.

Die Kontrollen erfolgten mit Blick auf Lärmbelästigung und gefährliche Fahrmanöver durch Autos sowie unerlaubte technische Abänderungen an den entsprechenden Fahrzeugen.

Die Stadtpolizei Bern kontrollierte am 21. August 2021 zahlreiche Fahrzeuge.

