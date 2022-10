Trainer informiert: Nach Verletzungs-Aus – so steht es um Nati-Goalie Yann Sommer

Am Dienstabend musste Yann Sommer verletzt ausgewechselt werden.

Borussia Mönchengladbach verlor am Dienstagabend mit 1:2 gegen das unterklassige Darmstadt. Doch das Ergebnis interessierte wohl die meisten Schweizer Fussball-Fans nicht. So kam es bereits früh in der Partie zum Schock. Nati-Goalie Yann Sommer wollte einen völlig harmlosen Ball aus der Luft pflücken, knickte bei der Landung aber böse um. Sofort kamen Betreuer aufs Feld. Zunächst biss der 33-Jährige noch auf die Zähne – doch dann ging es nicht mehr. Ersatzmann Tobias Sippel wurde für den Nati-Star nach rund dreizehn Minuten eingewechselt.